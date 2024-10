POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Prüm (ots) - Am 04.10.2024 kam es gegen 18:10 Uhr in der Kalvarienbergstraße nahe des HIT-Marktes in Prüm zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer bog auf den Kundenparkplatz des HIT-Marktes ab, übersah hierbei einen kreuzenden PKW und kollidierte anschließend aufgrund eines Ausweichmanövers mit einem parkenden PKW. Durch den Zusammenstoß kam es zur Beschädigung an dem parkenden PKW. Der Motorradfahrer setzt ...

