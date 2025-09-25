PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unkooperative Ladendiebe gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine 35-jährige und 38-jährige Frau befanden sich am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in der Eisenberger Straße. Hier beluden sie die jeweiligen Einkaufswägen mit reichlich Lebensmitteln. Im Kassenbereich waren die Lebensmittel jedoch bereits in mitgeführte Taschen umgelagert und sollten nach Auffassung der Beiden nicht bezahlt werden. Hier wurden die Frauen durch eine Mitarbeiterin gestellt und angesprochen. Aufgrund dessen, dass sich die diebischen Elstern uneinsichtig zeigten, wurde die Polizei um Unterstützung gebeten. Im Rahmen des Einsatzes wurde bei beiden Frauen sowohl die Identität geklärt und das jeweilige Beutegut im Gesamtwert von knapp 120,- Euro festgestellt. Beide Frauen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

