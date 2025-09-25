LPI-J: E-Scooter ohne gültiges Kennzeichen

Weimar (ots) - Blankenhain: Eigentlich wollte sich ein 26-Jähriger im Bereich des Sportplatzes in der Lindenstraße körperlich betätigen. Plötzlich kam ein ihm Bekannter 33-Jähriger mit seinem Hund am Ort vorbei. Es entwickelte sich ein verbaler Disput der darin gipfelte, dass der 33-Jährige sein Gegenüber sowohl verbal als auch unter Einsatz des mitgeführten Hundes bedrohte. Noch vor Eintreffen der alarmierten ...

mehr