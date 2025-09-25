LPI-J: E-Scooter ohne gültiges Kennzeichen
Apolda (ots)
Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten gestern Polizeibeamte in Apolda fest. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl das Fahrzeug nicht im Besitz einer notwendigen Haftpflichtversicherung war. Den Scooter musste der Mann stehen lassen. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige erstattet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell