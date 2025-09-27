LPI-J: Trinkbrunnen beschädigt

Weimar (ots) - Am Donnerstag meldete der Besitzer einer Garage in der Straße Am Kirschberg bei der Weimarer Polizei einen Einbruch in seine Garage. Unbekannte hatten sich in den Tagen zuvor widerrechtlich Zutritt zur Garage verschafft und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 3000 Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Einen weiteren Garageneinbruch mussten Beamte der PI Weimar an diesem Tag in der Marcel-Paul-Straße aufnehmen. In diesem ...

