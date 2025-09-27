LPI-J: Trinkbrunnen beschädigt
Jena (ots)
Am Donnerstag im Zeitraum von 22:00 bis 23:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Trinkbrunnen vor dem Phyletischen Museum in Jena. Dieser wurde aus der Bodenverankerung gerissen und umgestoßen. Die Polizei Jena bittet Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 03641-810 zumelden.
