LPI-J: Fahrzeug zerkratzt
Apolda (ots)
In der Nacht vom 26.09.2025 zum 27.09.2025 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Renault Megane. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Leutloffstraße. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die Beifahrerseite zerkratzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell