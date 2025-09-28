LPI-J: Fahrzeug zerkratzt

Jena (ots) - Am Freitag gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Stadtrodaer Straße und Brüssler Straße in Jena. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete ein 81-jähriger Autofahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, als er die Stadtrodaer Straße stadteinwärts fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 42-jährigen Opelfaher, der gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ...

mehr