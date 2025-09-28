Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitischmierereien

Weimar (ots)

Freitagnacht vergingen sich unbekannte Schmierfinken an einer Hausfassade in der Marstallstraße in Weimar. Der/die Täter brachten drei Buchstaben mit blauer Sprühfarbe auf und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt erstattet. Die Reinigungskosten dürften sich auf über 2000 EUR belaufen. Personen, die Hinweise zur Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0252617/2025 mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

