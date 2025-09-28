PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Jugendclub

Weimar (ots)

Von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Jugendclub in Berlstedt ein. Nachdem der/die Unbekannten sich gewaltsam Zugang zum Objekt verschafften, zerstörten sie drei Türen im Objekt. Anschließend entwendeten sie einen Beamer, einen Fernseher sowie eine Playstation im Gesamtwert von über 1000 EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0252822/2025 mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

