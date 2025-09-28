PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalcrash mit Schwerverletzter in Bad Klosterlausnitz

Hermsdorf (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Bad Klosterlausnitz zu einem folgenschweren Unfall. Ein 17-jähriger befuhr mit seinem 45 km/h Auto die Birkenlinie und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf. Während der 72-jährige Fahrer des Golf unverletzt blieb, erlitt die 19-jährige Beifahrerin im 45 km/h Auto schwere Verletzungen und musste in eine Jenaer Klinik gebracht werden. Beide Fahreuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt. Gegen den Jugendlichen Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

