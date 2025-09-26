PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen
Lkr. KN) - 62-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Volkertshausen / Lkr. KN (ots)

Seit Mittwoch (24.09.2025 / 19 Uhr) wird der 62-jährige Rainer K. aus Volkertshausen vermisst.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

Rainer K. ist etwa 175 cm groß, hat eine schlanke Statur, seitlich am Kopf kurze graue Haare, ansonsten eine Glatze. Er dürfte mit einer langen beigen Hose, einem schwarzen Hemd und einer weinroten Steppweste oder einem dunklen Jackett bekleidet sein. Er trägt Hörgeräte und eine Brille.

Ein Bild des Mannes ist im Internet unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/volkertshausen-lkr-konstanz-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren