Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen

Lkr. KN) - 62-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Volkertshausen / Lkr. KN (ots)

Seit Mittwoch (24.09.2025 / 19 Uhr) wird der 62-jährige Rainer K. aus Volkertshausen vermisst.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

Rainer K. ist etwa 175 cm groß, hat eine schlanke Statur, seitlich am Kopf kurze graue Haare, ansonsten eine Glatze. Er dürfte mit einer langen beigen Hose, einem schwarzen Hemd und einer weinroten Steppweste oder einem dunklen Jackett bekleidet sein. Er trägt Hörgeräte und eine Brille.

Ein Bild des Mannes ist im Internet unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/volkertshausen-lkr-konstanz-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell