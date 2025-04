FW-E: Großbrand auf Schrottplatz

Feuerwehr Essen

Um 01:04 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brand auf einem Schrottplatz in der Emscherstrasse alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein heller Feuerschein erkennbar, welcher den Brand eines ca. 100m langen, 50m breiten und 10-15m hohen Metallschrotthaufen bestätigte. Die Brandbekämpfung erfolgte über zwei Drehleitern und mehrerer Wassermonitore sowie handgeführten Strahlrohren. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, war es erforderlich eine Schlauchleitung bis zum ca. 1,5 km entfernten Rhein-Herne-Kanal zu verlegen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Warn-App NINA ausgelöst. Ebenso ist das Umweltamt der Stadt Essen sowie der Sondereinsatz des LANUV (Landesamt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW) vor Ort und führt kontinuierlich Messungen durch. Erhöhte Schadstoffwerte konnten nicht ermittelt werden, die Messungen wurden auch auf das Stadtgebiet Gelsenkirchen ausgeweitet, da die Schadstoffwolke nördlich verläuft. Auch hier konnte zwar die Geruchsbelästigung, jedoch keine gesundheitsgefährdenden Atemgifte festgestellt werden. Die Anwohner werden jedoch weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzustellen. In der Erstphase des Einsatzes waren ca. 70 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Da der Schrotthaufen mittels Greifbagger abgetragen werden muss, ist die Einsatzdauer zurzeit unbestimmt. Die Stauderstrasse ist im Einmündungsbereich zur Emscherstrasse auf der Maßnahmen gesperrt, Einschränkungen gibt es ebenfalls auf der Heßlerstrasse in diesem Bereich. SH

