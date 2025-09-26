Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unbekannte zerkratzen Auto in der Brunnentalstraße (18.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr haben Unbekannte letzte Woche Donnerstag in der Brunnentalstraße die Fahrerseite eines schwarzen VW Polo zerkratzt.

Der etwa 35 Zentimeter lange Kratzer zieht sich über die Vorder- und Hintertür des Wagens. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Brunnentalstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

