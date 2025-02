Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand einer Werkstatt

Witten (ots)

Am gestrigen Montagabend ist gegen 18:30 Uhr in einer Werkstatt an der Crengeldanzstraße ein Feuer an einer Hebebühne ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Auf der Crengeldanzstraße war im Bereich der Jahnstraße eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Die Trupps der Berufsfeuerwehr nahmen ein C-Rohr vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Während der Nachlöscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr den Dachbereich der Werkstatt um auszuschließen, dass sich dort noch weitere Glutnester befinden, die das Feuer wieder aufflammen lassen könnten.

Gegen 21:00 Uhr war der Einsatz der rund 30 Einsatzkräfte beendet. Die Stadtwerke Witten unterstützten die Feuerwehr.

Für die Dauer des Einsatzes besetzte die Freiwillige Feuerwehr Mitte die Hauptwache an der Dortmunder Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.(UGehrke)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell