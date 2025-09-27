Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hammereisenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerer Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW (27.09.2025)

Konstanz (ots)

Auf der L172 von Hammereisenbach nach Vöhrenbach kam es am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger PKW-Lenker kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Grünstreifen. Im weiteren Verlauf schanzte er mit seinem PKW über eine Erderhebung, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 31-Jährige verletzte sich mittelschwer und konnte sich selbständig aus dem PKW befreien. Aufgrund des Verdachtes alkoholischer Beeinflussung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der 31-Jährige nicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 21.000 Euro. Da zunächst nicht bekannt war, ob Personen im Unfallfahrzeug eingeklemmt waren wurde die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle alarmiert.

