Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher entwenden Kabel von Baustelle

Wer hat etwas bemerkt?

Griesheim (ots)

Zwischen 500 bis 1.000 kg Kabel entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Flughafenstraße. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Kriminellen zwischen Donnerstagabend (2.10) etwa 17.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 7.00 Uhr auf das umzäunte Baustellengelände. Dort öffneten sie gewaltsam einen Container und entfernten daraus die Kabel, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt-Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell