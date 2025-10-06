POL-DA: Griesheim: Einbrecher entwenden Kabel von Baustelle
Wer hat etwas bemerkt?
Griesheim (ots)
Zwischen 500 bis 1.000 kg Kabel entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Flughafenstraße. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Kriminellen zwischen Donnerstagabend (2.10) etwa 17.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 7.00 Uhr auf das umzäunte Baustellengelände. Dort öffneten sie gewaltsam einen Container und entfernten daraus die Kabel, bevor sie unbemerkt flüchteten.
Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt-Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell