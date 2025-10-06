POL-DA: Kleestadt: Unbekannte brechen in Kita ein
Wer kann Hinweise geben?
Groß-Umstadt (ots)
Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in einen Kindergarten in der Schlierbacher Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Unbekannten zwischen Donnerstag (2.10.), 20 Uhr, und Montag (6.10.), 6.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in die Kita ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.
Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell