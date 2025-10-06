Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Unbekannte brechen in Kita ein

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in einen Kindergarten in der Schlierbacher Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Unbekannten zwischen Donnerstag (2.10.), 20 Uhr, und Montag (6.10.), 6.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in die Kita ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell