PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Unbekannte brechen in Kita ein
Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in einen Kindergarten in der Schlierbacher Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Unbekannten zwischen Donnerstag (2.10.), 20 Uhr, und Montag (6.10.), 6.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in die Kita ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:57

    POL-DA: Darmstadt: Schloss aufgebrochen und Fahrrad gestohlen / Festnahme eines 33-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Nachdem ein 33-jähriger Tatverdächtiger am Freitagabend (3.10.) mehrere Fahrräder und ein E-Scooter entwendet haben soll, konnte er von Streifen des 1. Polizeireviers festgenommen werden. Gegen 19 Uhr soll der 33 Jahre alte Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Alexanderstraße gewaltsam das Schloss von mindestens einem abgestellten Fahrrad ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:40

    POL-DA: Darmstadt: Feuerlöscher in Schule entleert / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Eine Schule in der Nieder-Ramstädter-Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier Krimineller. Zwischen Donnerstagabend (2.10.) etwa 22.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 6.15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf den frei zugänglichen Schulhof, von wo aus sie die Scheibe einer Gebäudetür zerstörten. Über diese Tür gelangten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren