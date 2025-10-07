Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Aussiger Straße rückte am Montag (06.10.), in der Zeit zwischen 10.30 und 13.45 Uhr, in das Visier Krimineller. Unter unter Anwendung von Gewalt gelangten sie in eine Wohnung im 7. Obergeschoss und entwendeten dort Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Anwohner oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell