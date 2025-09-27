Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kupferdiebstahl aus Windkraftanlage

Meppen (ots)

Zwischen Freitag, 12.09.2025, 12:00 Uhr, und Freitag, 26.09.2025, 12:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Windkraftanlage an der Straße An der Beeke in Meppen. Die Täter entwendeten verbautes Kupferkabel, das in einer Höhe von rund 6 bis 8 Metern abgetrennt wurde. Insgesamt wurden etwa 20 bis 30 Meter Starkstromkabel gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Durch den Eingriff entstand ein Gesamtschaden von etwa 85.000 Euro. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es an derselben Windkraftanlage am gestrigen Freitag gegen 21:08 Uhr. Hier blieb es jedoch bei einem Versuch. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Windkraftparks gemacht haben, sich unter Tel. 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell