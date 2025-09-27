Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Verkaufskasse aus Häuschen entwendet
Spelle (ots)
Am Donnerstag, zwischen 06:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an der Olympiastraße in Spelle. Unbekannte Täter entwendeten die fest verschraubte Kasse aus einem Verkaufshäuschen. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell