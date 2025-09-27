Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Polizei sucht Geschädigte nach Sicherstellung mutmaßlichen Diebesguts
Salzbergen (ots)
Im Rahmen einer Täterfestnahme in Salzbergen stellten Einsatzkräfte diverse Gegenstände (siehe Fotos) sicher, die mutmaßlich aus Straftaten stammen könnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist insbesondere von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen auszugehen.
Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich unter anderem um:
Tablet Xiaomi Redmi 10" mit Tastatur
Handy Samsung
Kopfhörer Jabra mit Zubehör
Armbanduhr (weiß) mit rückwärtigem Aufdruck "Deutsches Rotes Kreuz"
Silberne Handyhülle mit Sternen
Rucksack sowie Ladekabel und Computermaus der Marke Dell
Geschädigte, die ihre Gegenstände auf den gefertigten Bildern wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzbergen unter Tel. 05976/94855-0 zu melden.
