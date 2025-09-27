Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Polizei sucht Geschädigte nach Sicherstellung mutmaßlichen Diebesguts

Salzbergen (ots)

Im Rahmen einer Täterfestnahme in Salzbergen stellten Einsatzkräfte diverse Gegenstände (siehe Fotos) sicher, die mutmaßlich aus Straftaten stammen könnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist insbesondere von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen auszugehen.

Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich unter anderem um:

Tablet Xiaomi Redmi 10" mit Tastatur

Handy Samsung

Kopfhörer Jabra mit Zubehör

Armbanduhr (weiß) mit rückwärtigem Aufdruck "Deutsches Rotes Kreuz"

Silberne Handyhülle mit Sternen

Rucksack sowie Ladekabel und Computermaus der Marke Dell

Geschädigte, die ihre Gegenstände auf den gefertigten Bildern wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzbergen unter Tel. 05976/94855-0 zu melden.

