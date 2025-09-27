Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14:00 Uhr auf der Rheiderlandstraße, Höhe Bokeler Straße in Papenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich ein Kleinwagen, kollidierte im Begegnungsverkehr mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden grünen Dacias. Der Geschädigte war in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs, aus Richtung Vellage kommend. Nach dem Zusammenstoß setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei Papenburg unter Telefon 04961/9260 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

