Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Aufgebrochene Geldkassette sichergestellt
Nordhorn (ots)
Bereits am Montag, den 08. September 2025, stellten Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Südfriedhofs in Nordhorn eine blaue, aufgebrochene Geldkassette sicher (Foto). Es besteht der Verdacht, dass diese aus einem Diebstahl stammt.
Die Polizei Nordhorn bittet nun um Mithilfe: Wer Hinweise zur Herkunft der Geldkassette geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/309-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
