Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Brand in Wohnung

Aschendorf (ots)

Am Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Glatzer Straße in Aschendorf alarmiert. Gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der 23-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner des Hauses wurden evakuiert und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

