Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahren in der Lingener Innenstadt - Polizei kontrolliert und appelliert

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

In der Lingener Innenstadt gilt ein klares Verbot: Zwischen 10 und 18 Uhr dürfen keine Fahrräder in der Fußgängerzone genutzt werden. Ziel dieser Regelung ist es, die Sicherheit der vielen Fußgängerinnen und Fußgänger zu gewährleisten.

Im Rahmen von Kontrollen stellte die Polizei erneut vereinzelte Verstöße fest. Während der überwiegende Teil der Bevölkerung die Vorgaben vorbildlich einhält, mussten einige Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

Für einen jungen Mann hatte die Fahrt besonders weitreichende Folgen: Er war nicht nur verbotenerweise mit einem E-Scooter unterwegs, sondern steht zudem im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei appelliert:

Bitte respektieren Sie die Regelung in der Innenstadt.

Nutzen Sie Fahrräder außerhalb der gesperrten Zeiten oder auf den dafür vorgesehenen Wegen.

Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen - das gefährdet Sie und andere.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell