Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahren in der Lingener Innenstadt - Polizei kontrolliert und appelliert

POL-EL: Lingen - Radfahren in der Lingener Innenstadt - Polizei kontrolliert und appelliert
Lingen (ots)

In der Lingener Innenstadt gilt ein klares Verbot: Zwischen 10 und 18 Uhr dürfen keine Fahrräder in der Fußgängerzone genutzt werden. Ziel dieser Regelung ist es, die Sicherheit der vielen Fußgängerinnen und Fußgänger zu gewährleisten.

Im Rahmen von Kontrollen stellte die Polizei erneut vereinzelte Verstöße fest. Während der überwiegende Teil der Bevölkerung die Vorgaben vorbildlich einhält, mussten einige Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

Für einen jungen Mann hatte die Fahrt besonders weitreichende Folgen: Er war nicht nur verbotenerweise mit einem E-Scooter unterwegs, sondern steht zudem im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei appelliert:

Bitte respektieren Sie die Regelung in der Innenstadt.

Nutzen Sie Fahrräder außerhalb der gesperrten Zeiten oder auf den dafür vorgesehenen Wegen.

Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen - das gefährdet Sie und andere.

  25.09.2025 – 12:17

    POL-EL: Sögel - Pkw mit Kastanie beworfen

    Sögel (ots) - Am Sonntag gegen 14:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines schwarzen Tesla Model S die Wahner Straße aus Richtung Lathen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe des Einkaufsmarktes in Sögel wurde plötzlich eine Kastanie gegen die Beifahrertür des Fahrzeugs geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich am Straßenrand zwei Jugendliche. Als der Fahrer versuchte, die Personen anzusprechen, ...

    mehr
  25.09.2025 – 12:12

    POL-EL: Sögel - Gefährliches Überholmanöver auf der Wahner Straße

    Sögel (ots) - Am Freitagmorgen, 19.09.2025, gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Wahner Straße in Sögel zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine Autofahrerin befuhr die Straße in Richtung Combimarkt, als ihr in einer Kurve zunächst ein Transporter entgegenkam. Unmittelbar vor der Begegnung setzte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hinter dem Transporter mit ...

    mehr
  25.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Herzlake - Aufgebrochener Briefkasten an Kirchengemeinde

    Herzlake (ots) - In der Zeit von Dienstag, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter den Briefkasten einer Kirchengemeinde in der Bahnhofstraße auf. Aus dem Briefkasten entwendeten sie Spendengelder. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer ...

    mehr
