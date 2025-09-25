POL-EL: Herzlake - Aufgebrochener Briefkasten an Kirchengemeinde

Meppen (ots) - Am Dienstag, 23.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Versener Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grünen VW T-Cross. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. ...

