Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Herzlake - Aufgebrochener Briefkasten an Kirchengemeinde
Herzlake (ots)
In der Zeit von Dienstag, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter den Briefkasten einer Kirchengemeinde in der Bahnhofstraße auf. Aus dem Briefkasten entwendeten sie Spendengelder. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell