PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lingen (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 11:20 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Pulverturm in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein weißer Mercedes rückwärts in einer Parklücke abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Versuch, in eine benachbarte Parklücke einzufahren, die Beifahrerseite des Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Als der Verursacher von einer Zeugin bemerkt wurde, entfernte er sich hastig und unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:00

    POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfall auf Parkplatz

    Wietmarschen (ots) - Am Dienstag, 23.09.2025, kam es in der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Matthiasstifts in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen grauen Ford Focus. Am beschädigten Pkw wurde heller Lackaufrieb festgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:39

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Meppen (ots) - Am Dienstag, 23.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Versener Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grünen VW T-Cross. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren