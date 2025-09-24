Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lingen (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 11:20 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Pulverturm in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein weißer Mercedes rückwärts in einer Parklücke abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Versuch, in eine benachbarte Parklücke einzufahren, die Beifahrerseite des Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Als der Verursacher von einer Zeugin bemerkt wurde, entfernte er sich hastig und unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell