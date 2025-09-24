PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfall auf Parkplatz

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, kam es in der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Matthiasstifts in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen grauen Ford Focus. Am beschädigten Pkw wurde heller Lackaufrieb festgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925/998960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

