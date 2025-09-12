POL-WAF: Everswinkel. Mann offensichtlich in Ausnahmesituation
Warendorf (ots)
Am Freitag, 12.9.2025 erhielt die Polizei am Mittag (11.55 Uhr) die Information, dass sich ein Everswinkler in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 60-Jährige über Schusswaffen verfügt, wurden Kräfte der Spezialeinheiten zur Unterstützung herangezogen. Der Bereich um das Einfamilienhaus im Everswinkler Ortskern wurde abgesperrt. Kräfte der Spezialeinheiten konnten den Mann überwältigen. Der Everswinkler wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.
