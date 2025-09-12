PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Mann offensichtlich in Ausnahmesituation

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.9.2025 erhielt die Polizei am Mittag (11.55 Uhr) die Information, dass sich ein Everswinkler in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 60-Jährige über Schusswaffen verfügt, wurden Kräfte der Spezialeinheiten zur Unterstützung herangezogen. Der Bereich um das Einfamilienhaus im Everswinkler Ortskern wurde abgesperrt. Kräfte der Spezialeinheiten konnten den Mann überwältigen. Der Everswinkler wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

