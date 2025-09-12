POL-WAF: Beckum: Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.09.2025
13.25 Uhr: Rufnummer der Polizeiwache Beckum vorübergehend nicht erreichbar
Warendorf (ots)
Original Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6115771
Die beschädigte Telefonleitung die zum Ausfall geführt hatte, wurde repariert. Die Polizeiwache Beckum ist wieder unter der bekannten Rufnummer (02521/911-0) erreichbar.
