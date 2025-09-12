Warendorf (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) um 13.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Oelde auf der Straße Auf der Kissenbrede einen Pkw. Fahrer war ein 31-jähriger Oelder. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Oelder ein. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

mehr