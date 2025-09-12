POL-WAF: Oelde. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) um 16.45 Uhr kam es in Ahlen auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Münsterstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hinter ihm fuhr eine 60-Jährige aus Sendenhorst. Der 18-Jährige musste mit seinem Fahrzeug bremsen. Ebenso die Sendenhorsterin. Ein nachfolgender 33-jähriger ...

mehr