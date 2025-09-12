PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) um 13.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Oelde auf der Straße Auf der Kissenbrede einen Pkw. Fahrer war ein 31-jähriger Oelder. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Oelder ein.

