POL-WAF: Telgte. Geparkten Golf beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) in der Zeit von 9 Uhr bis 12.30 Uhr kam es in Ahlen auf einem Parkplatz an der Straße Freiheit zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein geparkter schwarzer BMW der 1er Reihe durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Eine Zeugin soll den Unfall beobachtet und den Verursacher angesprochen haben. Wer kann Angaben zu der Zeugin, dem Verursacher oder ...

