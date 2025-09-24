PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schüttorf - Auseinandersetzung in Diskothek

Schüttorf (ots)

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 05:08 Uhr, kam es in einer Diskothek in Schüttorf zu einer Auseinandersetzung.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Gruppen zunächst in ein Handgemenge zwischen etwa sieben bis acht Personen. Im weiteren Verlauf kam es neben Schlägen auch zum Wurf von Gläsern und Barhockern.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Bad Bentheim sowohl mögliche Opfer als auch Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05922/77660-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

