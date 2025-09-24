Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Auseinandersetzung in Diskothek

Schüttorf (ots)

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 05:08 Uhr, kam es in einer Diskothek in Schüttorf zu einer Auseinandersetzung.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Gruppen zunächst in ein Handgemenge zwischen etwa sieben bis acht Personen. Im weiteren Verlauf kam es neben Schlägen auch zum Wurf von Gläsern und Barhockern.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Bad Bentheim sowohl mögliche Opfer als auch Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05922/77660-0 zu melden.

