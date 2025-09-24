PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Dieseldiebstahl von Baustelle

Meppen (ots)

Zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege / Uhlandstraße in Meppen. Unbekannte Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und entwendeten aus zwei Baustellenfahrzeugen rund 430 Liter Diesel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 690 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren