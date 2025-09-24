Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Dieseldiebstahl von Baustelle

Meppen (ots)

Zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege / Uhlandstraße in Meppen. Unbekannte Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und entwendeten aus zwei Baustellenfahrzeugen rund 430 Liter Diesel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 690 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell