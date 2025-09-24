POL-EL: Lingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld entwendet

Papenburg (ots) - Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt an der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg. Unbekannte Täter zerstörten mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand die Scheibe eines rückwärtig gelegenen Tores und gelangten so in die Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ...

