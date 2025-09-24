Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld entwendet
Lingen (ots)
Zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Sandpoolstraße in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen.
