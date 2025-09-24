Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Optikergeschäft - hoher Schaden

Nordhorn (ots)

Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Optikergeschäft an der Veldhauser Straße in Nordhorn. Im Inneren entwendeten die Täter den Großteil der ausgestellten Brillengestelle sowie verschiedene Gerätschaften. Darüber hinaus wurden ein Kaffeevollautomat sowie Bargeld gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 200.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell