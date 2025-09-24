Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Optikergeschäft - hoher Schaden
Nordhorn (ots)
Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Optikergeschäft an der Veldhauser Straße in Nordhorn. Im Inneren entwendeten die Täter den Großteil der ausgestellten Brillengestelle sowie verschiedene Gerätschaften. Darüber hinaus wurden ein Kaffeevollautomat sowie Bargeld gestohlen.
Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 200.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell