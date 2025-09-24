POL-EL: Meppen - Einbruchdiebstahl in Werkstatt - Laptop entwendet

Itterbeck (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine blaue "Schwalbe", die mit auffälligen Weißwand-Reifen ausgestattet war. Zum Tatzeitpunkt war das Zweirad verschlossen hinter einem Gebüsch an der Hauptstraße (Landesstraße 43), zwischen dem Ortsausgang Itterbeck und dem ...

