POL-EL: Meppen - Einbruchdiebstahl in Werkstatt - Laptop entwendet

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 19:45 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Werkstatt in der Schulze-Delitzsch-Straße in Meppen. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen Laptop. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

