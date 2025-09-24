Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Einbruchdiebstahl in Werkstatt - Laptop entwendet
Meppen (ots)
Im Zeitraum von Montagabend, 19:45 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Werkstatt in der Schulze-Delitzsch-Straße in Meppen. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen Laptop. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.
