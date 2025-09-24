Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch bei Industrieunternehmen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände im Bereich des Industriegebietes in Lingen. Dort beschädigten die Täter mehrere Bewegungsmelder. Die Täter wurden dabei von einem Zulieferer gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Beute machten sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in derselben Nacht beim Bildungswerk in Lingen. Die Täter verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt und entwendeten unter anderem diverse Werkzeuge. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Höhe des gesamten Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

