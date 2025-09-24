Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Werkstatt und Tierarztpraxis

Papenburg (ots)

Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt an der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg. Unbekannte Täter zerstörten mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand die Scheibe eines rückwärtig gelegenen Tores und gelangten so in die Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1.200 Euro geschätzt.

In derselben Nacht drangen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis an der Straße Zur Seeschleuse ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld sowie Medikamente. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell