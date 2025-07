Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Hinweis: Dritter Bevölkerungsschutztag findet in Rostock statt

Schwerin (ots)

Der dritte gemeinsame Bevölkerungsschutztag von Bund und Ländern findet am 12. Juli 2025 in Rostock statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Wasser - Ressourcen nutzen, Risiken meistern". Bei dem Aktionstag präsentieren sich zahlreiche Organisationen mit einem abwechslungsreichen Programm. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr auf der Haedgehalbinsel in Rostock statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird vorab um eine Anmeldung zur Veranstaltung bis Donnerstag, 10. Juli 2025 17 Uhr, unter der Telefonnummer 0385/588 12003 oder per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de gebeten.

Termin: Samstag, 12. Juli 2025, 10 Uhr

Ort: Haedgehalbinsel, Haedgehafen 8, 18055 Rostock

Der Bevölkerungsschutztag wird gemeinsam vom Bundesinnenministerium (BMI), dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und dem Land Mecklenburg-Vorpommern und ausgerichtet.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell