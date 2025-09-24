PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Rohbau - Werkzeug gestohlen

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau an der Straße Am Wassergarten in Nordhorn. Die Täter entwendeten eine Flex sowie ein rund 30 Meter langes Verlängerungskabel. Der Schaden wird derzeit auf etwa 450 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 05921/3090.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 07:59

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Werkstatt und Tierarztpraxis

    Papenburg (ots) - Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt an der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg. Unbekannte Täter zerstörten mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand die Scheibe eines rückwärtig gelegenen Tores und gelangten so in die Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 07:59

    POL-EL: Meppen - Einbruchdiebstahl in Werkstatt - Laptop entwendet

    Meppen (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, 19:45 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Werkstatt in der Schulze-Delitzsch-Straße in Meppen. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen Laptop. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Meppen unter ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 07:58

    POL-EL: Lingen - Einbruch bei Industrieunternehmen

    Lingen (ots) - In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände im Bereich des Industriegebietes in Lingen. Dort beschädigten die Täter mehrere Bewegungsmelder. Die Täter wurden dabei von einem Zulieferer gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Beute machten sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren