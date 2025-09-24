Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Rohbau - Werkzeug gestohlen
Nordhorn (ots)
Zwischen Samstag und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau an der Straße Am Wassergarten in Nordhorn. Die Täter entwendeten eine Flex sowie ein rund 30 Meter langes Verlängerungskabel. Der Schaden wird derzeit auf etwa 450 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 05921/3090.
