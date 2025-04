Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer hat am Samstag, 19.04.2025, um 07:50 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 69-jährige Delmenhorster befuhr mit dem Fahrrad die Feldstraße, in 27751 Delmenhorst, in Fahrtrichtung Hindenburgstraße. In Höhe der Hausnummer 42 fährt dieser aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Golf. Durch die Kollision entstehen Sachschäden in Höhe von 1000,- Euro.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,49 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe ist erfolgt und es wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

