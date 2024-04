POL-BO: Verkehrsunfall in Witten - 63-Jähriger verletzt

Bochum (ots) - Ein Einbruch in ein Geschäft an der Freiheitstraße 12 in Wattenscheid ereignete sich am 20. April gegen 2.45 Uhr. Zwei nicht näher beschriebene Täter warfen hier mit einem Pflasterstein ein Schaufenster eines Ladenlokals ein. Anschließend entwendeten sie einige Gegenstände aus der Auslage und flüchteten unerkannt. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den ...

mehr