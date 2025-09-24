Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: BAB 30/Bad Bentheim - Sattelzug nach Reifenplatzer von Fahrbahn abgekommen

BAB 30/Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 15:48 Uhr, kam es auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Westen, Höhe der Anschlussstelle Gildehaus, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Ein 47-jähriger Fahrer war mit seinem Fahrzeuggespann unterwegs, als es infolge eines Reifenplatzers zu einem Kontrollverlust kam. Der Sattelzug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit mehreren verkehrstechnischen Einrichtungen. Unter anderem wurden ein Verkehrsschild ("Ausfahrt") sowie rund 50 Meter Schutzplanke beschädigt. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus, die sowohl die Fahrbahn als auch den angrenzenden Grünstreifen verunreinigten.

Der LKW war nicht mehr fahrbereit und blockierte den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Gildehaus in Richtung Niederlande. Die Abfahrt blieb jedoch frei, sodass der Verkehr über den Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Für die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis in die Nacht hinein teilweise gesperrt werden. Zwischenzeitlich kam es zu Verkehrsbehinderungen.

