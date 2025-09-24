PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: BAB 30/Bad Bentheim - Sattelzug nach Reifenplatzer von Fahrbahn abgekommen

BAB 30/Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 15:48 Uhr, kam es auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Westen, Höhe der Anschlussstelle Gildehaus, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Ein 47-jähriger Fahrer war mit seinem Fahrzeuggespann unterwegs, als es infolge eines Reifenplatzers zu einem Kontrollverlust kam. Der Sattelzug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit mehreren verkehrstechnischen Einrichtungen. Unter anderem wurden ein Verkehrsschild ("Ausfahrt") sowie rund 50 Meter Schutzplanke beschädigt. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus, die sowohl die Fahrbahn als auch den angrenzenden Grünstreifen verunreinigten.

Der LKW war nicht mehr fahrbereit und blockierte den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Gildehaus in Richtung Niederlande. Die Abfahrt blieb jedoch frei, sodass der Verkehr über den Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Für die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis in die Nacht hinein teilweise gesperrt werden. Zwischenzeitlich kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-EL: Lingen - GPS-Geräte aus landwirtschaftlichen Maschinen entwendet

    Lingen (ots) - In der Nacht zu Dienstag, zwischen 00:30 Uhr und 05:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Adeliger Hof in Lingen. Unbekannte Täter entwendeten mehrere GPS-Geräte sowie weiteres technisches Zubehör aus insgesamt vier landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-EL: Meppen - Dieseldiebstahl von Baustelle

    Meppen (ots) - Zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege / Uhlandstraße in Meppen. Unbekannte Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und entwendeten aus zwei Baustellenfahrzeugen rund 430 Liter Diesel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 690 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld entwendet

    Lingen (ots) - Zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Sandpoolstraße in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren