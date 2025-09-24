PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - GPS-Geräte aus landwirtschaftlichen Maschinen entwendet

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, zwischen 00:30 Uhr und 05:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Adeliger Hof in Lingen. Unbekannte Täter entwendeten mehrere GPS-Geräte sowie weiteres technisches Zubehör aus insgesamt vier landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-EL: Meppen - Dieseldiebstahl von Baustelle

    Meppen (ots) - Zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege / Uhlandstraße in Meppen. Unbekannte Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und entwendeten aus zwei Baustellenfahrzeugen rund 430 Liter Diesel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 690 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld entwendet

    Lingen (ots) - Zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Sandpoolstraße in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Optikergeschäft - hoher Schaden

    Nordhorn (ots) - Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Optikergeschäft an der Veldhauser Straße in Nordhorn. Im Inneren entwendeten die Täter den Großteil der ausgestellten Brillengestelle sowie verschiedene Gerätschaften. Darüber hinaus wurden ein Kaffeevollautomat sowie Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren