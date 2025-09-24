Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - GPS-Geräte aus landwirtschaftlichen Maschinen entwendet

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, zwischen 00:30 Uhr und 05:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Adeliger Hof in Lingen. Unbekannte Täter entwendeten mehrere GPS-Geräte sowie weiteres technisches Zubehör aus insgesamt vier landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

