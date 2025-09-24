Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen E-Bikes

Lingen (ots)

Am Sonntag, 21.09.2025, wurde in der Wilhelm-Berning-Straße in Lingen ein Pedelec der Marke KTM aufgefunden (siehe Bild). An dem Fahrrad befand sich unter anderem eine schwarze Fahrradtasche der Marke Ortlieb.

Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet daher den Besitzer oder die Besitzerin, sich mit den entsprechenden Eigentumsnachweisen bei der Polizei in Lingen zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell