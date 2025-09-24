Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Meppen (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Versener Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grünen VW T-Cross. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell