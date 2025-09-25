Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pkw mit Kastanie beworfen

Sögel (ots)

Am Sonntag gegen 14:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines schwarzen Tesla Model S die Wahner Straße aus Richtung Lathen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe des Einkaufsmarktes in Sögel wurde plötzlich eine Kastanie gegen die Beifahrertür des Fahrzeugs geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich am Straßenrand zwei Jugendliche. Als der Fahrer versuchte, die Personen anzusprechen, flüchteten diese über einen Fuß-/Radweg in Richtung Albert-Trautmann-Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell