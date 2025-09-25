Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Gefährliches Überholmanöver auf der Wahner Straße

Sögel (ots)

Am Freitagmorgen, 19.09.2025, gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Wahner Straße in Sögel zu einer gefährlichen Verkehrssituation.

Eine Autofahrerin befuhr die Straße in Richtung Combimarkt, als ihr in einer Kurve zunächst ein Transporter entgegenkam. Unmittelbar vor der Begegnung setzte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hinter dem Transporter mit eingeschaltetem Fernlicht zum Überholen an.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Geschädigte stark nach rechts ausweichen. Der überholende Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

