Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Trotz Verbot Messer mitgeführt

Bischofswerda (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 09. September 2025 um 13:45 Uhr auf dem Bahnhof in Bischofswerda einen 20-jährigen Deutschen.

Die Überprüfung seiner Personalien verlief negativ. Die Frage, ob er verbotene Gegenstände bei sich habe, bejahte er und gab an, dass sich in seiner Umhängetasche ein Messer befinde.

Die Polizisten schauten in der Tasche nach und fanden ein Messer mit einer feststehenden Klinge von 12 cm Länge. Da es sich bei Bahnhöfen der DB AG um Waffenverbotszonen handelt, ist es nicht erlaubt, Messer mit sich zu führen. Aus diesem Grund wurde das Messer sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

