Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Im Drogenrausch sich selbst verletzt

Zittau (ots)

09.09.2025 | 01:40 Uhr | Zittau

...hatte scheinbar ein Mann, der in der Nacht zum 9. September 2025 in Zittau aus Polen kommend eingereist ist und Marihuana dabeihatte.

Um 01:40 Uhr erschien der 39-jährige Deutsche als Beifahrer zusammen mit seiner Ehefrau mit einem VW Up in der Grenzkontrolle der Bundespolizei in der Friedensstraße. Den Beamten fiel sofort eine stark blutende Kopfverletzung auf. Der Mann räumte ein, Cannabis konsumiert und dabei zu haben. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgte vor Ort seine Verletzung. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die mitgeführten etwa 1,6 Gramm Marihuana und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des verbotenen Verbringens von Betäubungsmitteln über die Grenze ein. Im Anschluss wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen.

