BPOLI EBB: Strafe bezahlt - Haftstrafe entgangen

08.09.2025 | 10:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 8. September 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter, der eine offene Geldstrafe zu begleichen hatte.

Der 61-jährige Mann aus Ungarn war 2024 wegen Nötigung verurteilt worden und ist gegen 10:00 Uhr mit seinem PKW aus Polen eingereist. Er konnte die offene Summe in Höhe von 600,00 Euro vor Ort begleichen und entging einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. Ihm wurde die Weiterreise gestattet.

